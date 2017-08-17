NİŞANLISINA KIZDI ARABASINI PARÇALADI

Suna ERDEN

Ayrıldığı nişanlısına olan öfkesini arabasına hasar vererek çıkartan Songül Bekâr polislik oldu

Girne’de beş yıldızlı bir otelde müdür olarak çalışan Songül Bekâr ayrıldığı nişanlısının arabasına hasar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlı Bekâr’ın iki gün üst üste eski nişanlısının yaşadığı yere gittiği ve evin önünde park halinde bulunan Mercedes marka aracına zarar verdiği belirtildi. Kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan Mercedes aracı zanlının nişanlısına hediye olarak aldığı öne sürüldü.

ARABAYA HASAR VERDİ

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Songül Bekâr’ın 15 Ağustos tarihinde Girne’de ayrıldığı nişanlısı Emre Bolat’ın evin önünde park halinde bulunan aracının dört kapısını, tamponunu anahtarla çizdiğini, bir gün sonra yine aynı yere giderek bu kez de aracın sileceklerini, dikiz aynasını, farlarını kırdığını söyledi. Polis, araçta 6 bin TL tutarında maddi hasar meydana geldiğini, zanlının dün sabah tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve zanlının 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.