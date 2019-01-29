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  3. NOHUDU SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN!

NOHUDU SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN!

NOHUDU SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN! 115

Nohudu suda bekletmek zararlı mı?

Nohudu yumuşak olması ve kolay pişmesi için geceden suya koyuyoruz. Peki, nohut pişirirken yaptığımız bir takım hataların zehirlenmelere neden olabileceğini biliyor muydunuz?