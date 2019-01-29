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NOHUDU SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN!
NOHUDU SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN!
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Nohudu suda bekletmek zararlı mı?
Nohudu yumuşak olması ve kolay pişmesi için geceden suya koyuyoruz. Peki, nohut pişirirken yaptığımız bir takım hataların zehirlenmelere neden olabileceğini biliyor muydunuz?