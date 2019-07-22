Normalden 5 Kat Daha Fazla Terleyenler Dikkat!

Sağlıklı her insan bedeni terler ancak bu süreç kimimiz için son derece normal düzeyde seyrederken kimimiz içinse korkulu bir rüyaya dönüşür. Sürekli ter koktuğumuzu düşünür, kimseyle yan yana dahi durmak istemeyiz. Özellikle açık renkli kıyafetler giymekten kaçınır hatta kimi zaman kendimizi çok basit bir eylem olan tokalaşmaktan bile sakınır halde buluruz. Aşırı terlemenin birçok nedeni ve etkileri olduğu gibi aynı zamanda soruna yönelik bir takım çözümler ve öneriler de geliştirilmiştir.

İç Hastalıkları Uzmanı İsmail Çelik, aşırı terleme probleminin nedenlerini ve çözüm önerilerini sizler için anlattı.

Terlemek değil aşırı terlemek problem

Terleme hareket halinde ya da çalışma halinde vücut ısı dengesini sağlamaya yardımcı istek dışı çalışan bir mekanizmadır. Aşırı terleme bir diğer adıyla Hiperhidroz ise ortada hiçbir sebep yokken bile vücudun gereğinden fazla terlemesidir. Kişiler herhangi bir faaliyette bulunmamasına karşın terleyebilir. Kimi zaman çevre koşullarının da etkisiyle normal terlemeye oranla 5 kat daha fazla terleme gözlemlenebilir.

İki tür hiperhidroz görülmektedir;

Birincil hiperhidroz: Genellikle ortada bir sebep yokken elde, ayaklarda, yüzde ve koltuk altında aşırı terlemeye neden olur.

İkincil hiperhidroz: Vücudun hemen hemen her yerinde çok daha geniş bir alanda aşırı terleme olarak karşımıza çıkar ve genelde tıbbi bir duruma atfedilebilir.

Aşırı terleme nedenleri

Korku anında, heyecanlandığımızda ya da spor yaparken vücut, terleyerek bir reaksiyon gösterir. Ancak aşırı terlemede vücut normal terleme dışında aşırı bir tepki verir ve gereğinden fazla terleriz. Bu durum fazla önemsenmemekle birlikte altında yatan tıbbi bir sebep de olabilir ve mutlaka bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Diyabet,

Akciğer hastalıkları,

Bazı kanser türleri,

Menopoz,

Tiroit bezlerinin fazla çalışması,

Düşük kan şekeri,

Ateş ve enfeksiyon,

Tüberküloz gibi nedenler aşırı terlemeye sebep olabilmektedir.

Aşırı terlemenin görüldüğü alanlarda egzama ve deri döküntüleri gibi cilt problemleri görülebilir. Aynı zamanda bakteriyel enfeksiyonlar gözlemlenebilir.

Aşırı terleme hangi durumlarda risk taşır?

Kişide terlemeyle birlikte aşağıdaki belirtiler de ortaya çıkıyorsa durum asla göründüğü kadar masum değildir. Bu noktada uzman hekime başvurulmalıdır:

Nefes darlığı,

Yüksek ateş,

Nabızdaki artış,

Göğüste ağrı,

Ani kilo kaybı.

Aşırı terleme tedavi edilebilir mi?

Aşırı terlemenin tedavisi, terlemenin altında yatan nedenlere göre değişiklik gösterir. Öncelikle terlemenin altında yatan rahatsızlık uzman bir hekim tarafından çeşitli tetkikler yapılarak belirlenmeli ve ona uygun bir tedavi yöntemi seçilmelidir. Terleme tedavisi medikal, cerrahi ya da bir takım farklı yöntemlerle de yapılabilmektedir. Aynı zamanda botoks uygulaması, iyontoforez, deodorant kullanımı gibi bir takım geçici önlemler aşırı terlemenin önüne geçmektedir.