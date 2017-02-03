NOYANLAR ŞİRKETİNDE HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR: 4 TUTUKLU

İskele’de dün Noyanlar Group adlı şirkete ait ofis binasında meydana gelen hırsızlık ve kasti hasar olayına da bugünkü polis bülteninde yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmada tutuklanan M.B. (E-33), İ.T.(E-23), H.S.(E-22) ve R.A.(E-21) adlı şahısların ofiste iş yerine ait aracın kontak anahtarı, masa çekmecesinde muhafaza edilen metal kasa, kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit para, çelik para kasası içerisinde muhafaza edilen 23 bin 890 TL, 2 bin 180 Euro, 400 ABD Doları, Gökhan Noyan, Sultan Noyan ve Ahmet Noyan’a ait KKTC pasaportu ve beş ayrı bankaya ait çek defterleri ile şirkete ait aracı çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada çalınan şirket aracı, metal kasa, çelik kasa ve kasa içerisindeki para ve evraklar bulunarak emare olarak alındı.