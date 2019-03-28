Nur Fettahoğlu'na ceza!

Oyuncu Nur Fettahoğlu, aracını yanlış yere park edince cezayı yedi.

Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, önceki gün göz göre göre yasak deldi. Oyuncu, lüks aracını Bebek'te yanlış yere park etti.

Aracını 'Park Yapılmaz' tabelasının hemen altına park eden Nur Fettahoğlu, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Oyuncuya, trafik ekipleri tarafından 90 TL'lik para cezası yazıldı.