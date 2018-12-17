Nur Yerlitaş-Hadise kavgasında yeni gelişme!

Şarkıcı Hadise, bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiğini söyleyen modacı Nur Yerlitaş'a çok kızmış ve "Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştı. Bizden özür dilesin" demişti

Bu sabah Kanal D'deki '2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Nur Yerlitaş "Hadise'den milyonlarca defa özür diliyorum" dedi.

İŞTE NUR YERLİTAŞ'IN SÖZLERİ:

''Şerefim üzerine yemin ederim ki, o canlı yayında ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Ağustos ayında ameliyat oldum. Ben bir anneyle ilgili kötü ne konuşabilirim? Kız kardeşinin tavrına kızmıştım. Bak bu doğru. Hadise çok üzülmüş, okudum. Hadise'den özür diledim bunu Seda Sayan da biliyor...

Hadise beni aradı özür diledi. 3 hafta sonra ne oldu, o programa neden bağlandım, ne yaşadım bilmiyorum…

1,5 yıldır beyin kanseriymişim bilmiyordum…

Hadise’den özür diliyorum. Bin kere de dilerim. Acun aradı ‘Seni Hadise arayacak’ dedi. O kadar zarif ki… O kadar kibar ki… Milyonlarca defa özür diliyorum.''