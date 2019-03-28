Nur Yerlitaş'tan kötü haber geldi!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, modacı Nur Yerlitaş'ın başı sarılı olarak çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Modacı Nur Yerlitaş, başı sarılı olarak çekildiği fotoğrafını “Biraz zaman” notuyla paylaşmış ve daha sonra silmişti.

Sosyal medyada ise Nur Yerlitaş’ın paylaştığı fotoğrafın eski olduğu ve ameliyat olduğu zaman çekildiği iddia edilmişti. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay ise, fotoğrafla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

'AMELİYATINI HERKESTEN GİZLEDİ'

Fotoğrafla ilgili kendi internet sitesinde bir açıklama yayınlayan Onur Akay, “Modacı Nur Yerlitaş'ın paylaştığı ve sonra hemen sildiği başı sarılı olarak çekilen fotoğrafının eski olduğu ve ameliyat olduğu dönemde çekildiği iddia edildi ama maalesef o fotoğraf eski değil. 2018 Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, 4 Mart 2019 Pazartesi sabahı yeniden ameliyat edildi ve 8 Mart’ta taburcu oldu. Acıbadem'de bir hastanede ameliyata alınan Nur Yerlitaş, bu sefer ameliyatını herkesten gizledi.” ifadelerini kullandı.

Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçen yıl 6 Ağustos tarihinde de ameliyat masasına yatmıştı. Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ise her gün kemoterapiye giderek tedavi olmuştu.