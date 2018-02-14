Nuray Hafiftaş'ın son paylaşımı yürek dağladı!
Nuray Hafiftaş'ın son paylaşımı yürek dağladı!
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, son paylaşımında "Dualarınız ile daha iyi olacağım. Yaza albüm çalışmam var" ifadelerini kullanmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü Türk halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı.
BİR HAYLİ KİLO KAYBETMİŞTİ
Kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti. Son paylaştığı fotoğraflarda bir hayli kilo kaybettiği gözlenen ünlü sanatçı, hayranlarından dua istemişti.
SON PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI
Yüzündeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybetmeyen ve iyileşeceğine inancı tam olan Hafiftaş, paylaştığı fotoğraflardan birinin altına "Dostlarımla ve sizlerin duaları ile inşallah çok daha iyi olacağım. Yaza albüm çalışması için anlaştık" notunu düşmüştü.
Etiketler : Nuray Hafiftaş, son paylaşımı
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