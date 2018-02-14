Nuray Hafiftaş'ın son paylaşımı yürek dağladı!

Kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti. Son paylaştığı fotoğraflarda bir hayli kilo kaybettiği gözlenen ünlü sanatçı, hayranlarından dua istemişti.

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