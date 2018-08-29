Nurgül Yeşilçay'a büyük şok!

HACİZ GELDİ

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.