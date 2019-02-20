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Nusret Hollywood'a transfer oldu

Nusret Hollywood'a transfer oldu

Nusret Hollywood'a transfer oldu

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Et lokantaları ve ‘Saltbea’ (Tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, ABD-Los Angeles’ta yapımcılarla görüşmeye başladı

2017’de ‘Narcos’ dizisinin tanıtımındaki rolüyle dikkat çeken Nusret ekibine müjdeyi şöyle vermiş:

"BİR DİZİDE ÇOK ÖNEMLİ ROL KAPTIM"

“Yakında Hollywood’a transfer olacağım. Bir dizide çok önemli rol kaptım."

*Nusret, hem oyunculuk hem de İngilizce dersleri alıyor.

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