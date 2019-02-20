Nusret Hollywood'a transfer oldu
Nusret Hollywood'a transfer oldu
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Et lokantaları ve ‘Saltbea’ (Tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, ABD-Los Angeles’ta yapımcılarla görüşmeye başladı
2017’de ‘Narcos’ dizisinin tanıtımındaki rolüyle dikkat çeken Nusret ekibine müjdeyi şöyle vermiş:
"BİR DİZİDE ÇOK ÖNEMLİ ROL KAPTIM"
“Yakında Hollywood’a transfer olacağım. Bir dizide çok önemli rol kaptım."
*Nusret, hem oyunculuk hem de İngilizce dersleri alıyor.
Etiketler : Nusret Gökçe, Narcos, dizi, tanıtım, oyunculuk
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