Nusret Hollywood'a transfer oldu

Et lokantaları ve ‘Saltbea’ (Tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, ABD-Los Angeles’ta yapımcılarla görüşmeye başladı

2017’de ‘Narcos’ dizisinin tanıtımındaki rolüyle dikkat çeken Nusret ekibine müjdeyi şöyle vermiş:

"BİR DİZİDE ÇOK ÖNEMLİ ROL KAPTIM"

“Yakında Hollywood’a transfer olacağım. Bir dizide çok önemli rol kaptım."

*Nusret, hem oyunculuk hem de İngilizce dersleri alıyor.