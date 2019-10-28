Nusret'in sırrı ortaya çıktı!

Dünyada en çok takip edilen Türk olan Nusret Gökçe'nin sırrı ortaya çıktı.

Instagram’da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor.

Nusret’in bu rakama ulaşmasındaki sır aylık 20 bin TL’ye işe aldığı sosyal medya uzmanıymış.

Sosyal medya uzmanı, Nusret’in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara karar veriyor. İkili hiç ayrılmıyor.

Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürüyor.

Nusret, bu durumu yakınlarına da şöyle açıklıyor: Süper çalışıyor. Bu yüzden 2020’de ona iyi bir zam yapacağım, aylık maaşı 30 bin TL olacak.

Ünlü etçiyi ınstagram'da 23 milyon 660 bin kullanıcı takip ediyor. Nusret Gökçe, dünyada en çok takip edilen Türk konumunda bulunuyor.