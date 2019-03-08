Nusret'ten büyük 'Kadınlar Günü' jesti!
Nusret'ten büyük 'Kadınlar Günü' jesti!
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Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek
Tuz serpme hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe dün Instastoryden, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum." notunu paylaşarak tüm kadınları şubelerine davet etti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bugün Nusret'in Etiler'deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu.
Etiketler : Kadınlar Günü, Nusret
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