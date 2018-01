O b.ktan uzvuna güvenip...

Eski model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı sert ifadelerle dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte Tuğba Özay'ın o paylaşımı...

Instagram'da gerek yazdıklarıyla gerek paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Tuğba Özay bu sefer de bir erkeğe mesaj gönderdi.

Kullandığı sert üslupla hitap ettiği kişiyi yerin dibine sokan Tuğba Özay’ın bu satırları kim ya da kimler için kaleme aldığı henüz bilinmiyor.

"Bak koçum benden sana bir tavsiye! İyi oku bunları! Bir kadının duygularıyla asla oynama! Namusuna, onuruna, şerefine dil uzatma! Bir kadının beyniyle dalga geçmeye sakın ha sakın kalkışma! Unutma ki her kadın zekidir! Hele bir de akıllısına da denk gelirsen yanarsın, dünyanın kaç bucak olduğunu öğretir sana! O boktan uzvuna güvenip de skor peşinde koşma! Kadın var kadıncık var! Ferrariyle Anadol'u bir tutma yani! Foseptik çukuru arıyorsan eğer her yerde var ondan kafanı yorma ! Bak koçum! Aldatma dediğin şey var ya hani! Hani diyorlar ya erkektir aldatır! Ulan be gerizekalı erkek dediğin kiminle aldatır? Kadınla aldatır! E kadınla aldatırsa bu demek oluyor ki kadın da gayet rahattır! Ha sende totoşluk varsa o ayrı! Diyorum ya kadın var kadıncık var! O kadıncıklar da emin ol senin gibi saftirikleri sulu getirir susuz götürür! Sen sanarsın ki ben ben skorumu yaptım! Bir kadının hayalleriyle, özlemleriyle sakın ha sakın oynama! Boş yere umut verme, vaatlerde bulunma! Hele hele bir kadına asla yalan söyleme! Kadın dediğin yaratık unutma ki doğurgandır! Ve anatomisi gereği vücudu her ay yeniler kendini! Hisleri olağanüstü kuvvetli, algıları yüksek derecede açıktır! Kadının yüreğine dokunmayı başarırsan onun aslında ne kadar naif ne kadar yürekli ne kadar cesur ne kadar çocuk ruhlu ve ne kadar dişi olduğunu anlarsın! Ama bunları anlaman için ADAM olman gerek! Erkeklik yetmez! Ve unutma ki herkesin bir alıcısı vardır bu hayatta! Yani sen boyuna posuna kaşına gözüne ya da cebine sakın ola güvenme! Emin ol muadillerin çoktur! Sen adam olmasını öğren! Kadın ile kadıncık arasındaki farkı bil! Ve öyle bir kadın sev ki yatağında dişin, evinde aşın, sokağında işin, hayatında yoldaşın olsun! Yani koçum akıllı ol! Kadın dediğin şeytana pabucunu tersten giydirir! Dünyayı titretir! Yeter ki istesin!"