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  3. O besini kesti, tüm aknelerinden kurtuldu

O besini kesti, tüm aknelerinden kurtuldu

O besini kesti, tüm aknelerinden kurtuldu 1116

22 yaşındaki Rachel Crawley, yıllardır akneleri yüzünden kötü günler geçirmiş. Ama daha sonra öyle bir yöntem bulmuş ki, hiç fark etmeden aknelerden kurtulmanın sırrını ortaya çıkarmış.