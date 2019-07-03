O BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek. Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.
Etiketler : Orta gerilim, elektrik kesintisi
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