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O BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

O BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek. Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Pamuklu köyüne elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden köy yanında ağıllar bölgesi de etkilenecek.

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