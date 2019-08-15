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O BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

O BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Kıb-Tek, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması dolayısıyla Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı köylerine
09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

BRT/TAK

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