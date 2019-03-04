O değer düşüklüğü gelişme geriliğine neden olabilir

Hamilelikte kan değeri düşüklüğü (anemi) nedir? Kan değeri düşüklüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Halk arasında kansızlık yani anemi olarak adlandırılan kan değeri düşüklüğü hamilelikte ciddi problemlerden biridir. Dokular yeterli miktarda oksijen almadığında, birçok organ ve fonksiyon etkilenir. Hamilelikte kan değeri düşüklüğü (anemi) nedir? Kan değeri düşüklüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenlere bir göz atalım...

Hamilelikte ciddi derecede kansızlık erken doğum, düşük doğum ağırlığı, gelişme geriliği gibi problemlere neden olmaktadır. Peki, hamilelikte kan değeri düşüklüğü (anemi) nedir? Kan değeri düşüklüğünün nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HAMİLELİKTE KAN DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ (ANEMİ) NEDİR?

Soluduğumuz havadaki oksijen, kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein molekülü olan hemoglobin tarafından vücut hücrelerine verilir. Anemi, hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin miktarında bir azalmadır. Anemi hamilelikte nispeten normal bir bulgudur. Plazma, kanın sulu, hücresel olmayan bileşenidir. Hamilelikte anne ve bebeğe oksijen ve besin sağlaması için kanın plazma hacminde bir artış vardır. Toplam kırmızı kan hücresi sayısında% 20 artış olabilir, ancak plazma miktarı vücuttaki kırmızı hücrelerin seyrelmesine neden olarak daha da artar . Hemoglobin bir hamilelik düzeyi doğal olarak hamileliğin normal anemisini temsil eden 10.5 gm / dL’ye düşebilir.

Gebe olan kadınlar, bebeğin besinlerini sağlamaya yardımcı olmak için vücudun ürettiği kan miktarının fazla olması nedeniyle anemi gelişimi için daha yüksek bir risk altındadır. Hamilelikteki anemi hafif bir durum olabilir ve erken yakalanırsa kolayca tedavi edilebilir. Bununla birlikte, tedavi edilmezse hem anne hem de bebek için tehlikeli olabilir.

Gebelikte Anemi Çeşitleri

Hamilelik sırasında çeşitli tiplerde anemi gelişebilir. Bunlar şunları içerir:

– Demir eksikliği anemisi

– Folat eksikliği anemisi

– B12 Vitamini eksikliği

HAMİLELİKTE KAN DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

Aneminin nedeni gerçekten vücutta kaç tane kırmızı kan hücresi üretildiğine ve ne kadar sağlıklı olduklarına bağlıdır. Hamilelik sırasında hemoglobin seviyelerindeki bir düşüş, kırmızı hücre hacmindeki artışa kıyasla daha fazla plazma hacminin genişlemesinden kaynaklanır. Plazma ve eritrosit artış oranları arasındaki bu orantısızlık, ikinci üç aylık dönemde en fazla ayrım yapanıdır .

Aşağıdakiler, kırmızı kan hücrelerinin etkilenebileceği ve kansızlığa yol açabilecek durumlardandır:

Yeterince demir bakımından zengin besinler yememek ya da vücudun tüketilen demiri emmemesi sonucu beslenmede demir eksikliği.

Hamileliğin kendisi, çünkü üretilen demir, kadının vücudunun kendi kan hacmini arttırması için gereklidir. Demir takviyesi olmadan, büyüyen fetüsün kan kaynağını beslemek için yeterli demir yoktur.

Adet kanaması, ülser veya polip veya kan bağışı nedeniyle oluşan kanama, kırmızı kan hücrelerinin tekrar doldurulduğundan daha hızlı tahrip olmasına neden olur.

HAMİLELİKTE KAN DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Hamilelik sırasında anemi belirtileri ilk başta hafif olabilir ve genellikle fark edilmez. Ancak, ilerledikçe, semptomlar kötüleşecektir. Ayrıca bazı semptomların kansızlık dışındaki farklı bir nedenden kaynaklanabileceğini de unutmayın, bu nedenle doktorunuzla konuşmak önemlidir.

Aneminin bazı yaygın belirtileri:

– Zayıflık veya yorgunluk

– Baş dönmesi

– Nefes darlığı

– Hızlı veya düzensiz kalp atışı

– Göğüs ağrısı

– Soluk cilt, dudaklar ve tırnaklar

– Soğuk el ve ayaklar

– Konsantrasyon bozukluğu

HAMİLELİKTE KAN DEĞERİ DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİSİ

Hamilelikteki anemi günlük rutininize demir veya vitamin takviyesi eklenerek kolayca tedavi edilebilir. Tipik olarak, anemi etkilerini tersine çevirmek için gereken tek şey budur. Bununla birlikte, çok nadir durumlarda, şiddetli anemili kadınların kan transfüzyonuna ihtiyacı olabilir. Hangi takviyeleri sizin için gerekli olabileceği konusunda doktorunuzla konuşun.

HAMİLELİKTE ANEMİYİ ÖNLEME

Hamilelik sırasında anemiyi önlemek, beslenmenize değişiklik yapmak veya eklemeler yapmak kadar kolaydır. Tıp uzmanları hamile bir kadının her gün 30 mg (en az üç porsiyon) demir almasını önerir.

Demir bakımından zengin yiyeceklerden bazıları şunlardır:

– Yağsız, kırmızı et ve kümes hayvanları

– Yumurta

– Koyu, yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, lahana ve ıspanak gibi)

– Kuruyemiş ve tohumlar (keten tohumu gibi)

– Fasulye, mercimek gibi bakliyatlar

Hamilelik sırasında önerildiği kadar demir tüketmek zor olabileceğinden, bu yiyecekleri tüketmenin yanı sıra demir takviyesi almak da önerilir. C vitamini yüksek gıdalar aslında vücudun daha fazla demir emmesine yardımcı olabilir, bu yüzden bu ilaveleri yapmakta fayda var.

C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır:

– Turunçgiller ve meyve suları

– Çilek

– Portakal

– Kivi

– Domates

– Biber

Doğumdan sonra kan hacminin ve plazma seviyelerinin normale dönmesi beklenir. Bu, hamilelikte sonradan ortaya çıkan anemi kaygılarını giderebilir. Ancak bu hamilelik sırasında kansızlığa dikkat etmesini engellememelidir.