O Dizi Final Yapıyor!

FOX TV'de yayınlanan Şevkat Yerimdar başladığı ilk günlerde reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Cuma akşamları yayınlanan dizi reytinglerde düşüş yaşayınca kanal fişini anında çekti.

FOX, Limon Yapım imzalı dizisi 'Şevkat Yerimdar'la ilgili final kararı aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi, geçen yıl aylarca rafta bekletildikten sonra yaz sezonunda seyirciyle buluşturulmuş ve geçen yaz sezonu en yüksek reytinge ulaşan yapım olarak kanalın yüzünü güldürmüştü.

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