'O Hayat Benim'in Setinde Kıyamet Koptu!

2011 yılında "Leyla ile Mecnun" dizisinin setinde rol arkadaşı Ushan Çakır ile kavga edip darp edilen Ezgi Asaroğlu yine bir set huzursuzluğu haberiyle gündeme geldi.

Asaroğlu'nun bu kez rol arkadaşı Ceren Moray'ı kıskandığı için 'O Hayat Benim' dizisinin setinde huzursuzluk çıkardığı ve geçtiğimiz günlerde senaryoyu beğenmeyip seti terk ettiği öğrenildi.

FOX TV’de ekrana gelen ‘O Hayat Benim’ dizisinin setinde senaryo gerilimi yaşandığı ortaya çıktı. Dizide başrolü Keremcem ile paylaşan Ezgi Asaroğlu, senaryonun bir bölümünü beğenmeyince, “Ben böyle replik okumam” diyerek seti terk etti

Setten yansıyan bilgilere göre gerilimin nedeni ise Ezgi Asaroğlu’nun rol arkadaşı Ceren Moray’ı kıskanması. Asaroğlu’nun, oyunculuğuyla öne çıkan Ceren Moray’ın rolünün sürekli artması üzerine sette gergin tavırlar sergilemeye başladığı ileri sürüldü.

"Bahar" karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu, daha önce de sette sorun yaşamış, yapımcı firma tarafından işine son verildiği duyurulmuş, Asaroğlu da bu bilgiyi sosyal medya hesabından teyit etmişti.

Ancak daha sonra oyuncu ve yapımcı firma arasında uzlaşma sağlanmış, Asaroğlu dizide oynamaya devam etmişti.

2011 YILINDA SETTE DARP EDİLMİŞTİ