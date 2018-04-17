O iddialara ateş püskürdü
O iddialara ateş püskürdü
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Birce Akalay, geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Sarp Levendoğlu'nu Instagram'da takip ettiği ve yaptığı paylaşımı beğendiği yönünde çıkan haberlere ateş püskürdü.
Akalay, eski eşinin Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğendiği iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan iddialara çok kızan ünlü oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.
İşte o açıklama :
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