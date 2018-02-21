O İNŞAAT YİNE DURDURULDU!

Girne’de iş güvenliği gerekçesiyle durdurulan ama Çalışma Dairesi’nin gözü önünde alay eder gibi çalışmasına devam eden inşaat yeniden durduruldu, şirkete ceza kesildi

Emir Abdurrahman BULUT



Star Kıbrıs uyardı. Girne’de iş güvenliği gerekçesiyle durdurulan ama Çalışma Dairesi’nin gözü önünde alay eder gibi çalışmasına devam eden inşaat yeniden durduruldu, şirkete ceza kesildi



Star Kıbrıs’ın haberi ses getirdi. Çalışma Bakanlığı’nın iş güvenliğini gerekçe göstererek durdurduğu inşaatın Girne Çalışma Dairesi’nin gözü önünde çalışmasını sürdürmesini manşetine taşıyan Star Kıbrıs uyardı. Haberi ihbar kabul eden Çalışma Bakanlığı müfettişleri dün sabah inşaatı durdurarak ceza kesti.



Çalışma Bakanlığı ülke genelinde hızla denetimlerini sürdürürken, büyük inşaat

firmaları kurallara uymuyor. Çalışma Bakanlığı, iş güvenliğine uymadığı gerekçesiyle 60’ın üzerindeki inşaatı kapattı. Çalışmaları durdurulan inşaatlara uyarı yazısı verildi. Ancak bakanlığın tüm uyarılarına rağmen büyük inşaat firmalarının yasaları hiçe sayarak çalışmalarına devam ettiği tespit edilmişti.



Star Kıbrıs dün Girne bölgesinde hem de Çalışma Dairesi’nin karşısında faaliyet gösteren bir otel grubuna ait inşaat da, çalışma dairesinden işe başlayabilirsiniz yazısı almadan faaliyetlerine devam ettiğini manşetine taşımıştı. İzinsiz çalışan inşaattaki işçilerin çalışma koşulları da kameralara yansımıştı. Çalışabilir onayı olmadan inşaat devam eden firmanın bu yetkiyi kimden aldığı merak ediliyordu. Dün inşaatı yeniden durdurup ceza kesen Çalışma Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Star Kıbrıs