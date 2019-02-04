O isim Survivor'a veda edebilir!

Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümü kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Survivor'ın son bölümünde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesi söz alan Hikmet Tuğsuz'un 'Bana parkur dayanamadı Yunanlar nasıl dayansın' sözleri dikkat çekti.

DİMİTRİ ADAYA VEDA EDEBİLİR

Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümde gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri ile ilgili doktor raporu beklendiğini, sonuçlara göre Dimitri'nin yarışmadan ayrılmasının gündemde olduğunu söyledi.