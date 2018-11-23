'O kadar fazla para ki, insanın aklını alır'

Kanal D'de yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ yarışmasını sunan Fatih Ürek, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

Demet Akalın’la Avrupa turnesine çıkacak olan Fatih Ürek, mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi.

Mağaza çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi olan 70 Milyon TL size çıksa ne yaparsınız?” sorusuna, “Çalışmam ki. Çok fazla bir para. O kadar fazla para ki aklını alır insanın. Emeklilik için gerekli kadarını alırsın, gerisini dağıtırsın, manyak bir para” cevabını verdi.

Parmağındaki pırlanta taş yüzükleri dikkati çeken Fatih Ürek, “Tektaş mı?” sorusunu, “Yeni değil. Eskisini verdim, yenisini aldım. Tektaş değil, göktaşı” şeklinde yanıtladı.