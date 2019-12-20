O KADININ AVUKATI İTİRAZ ETTİ!

‘FETÖ’cüyüm uçağı patlatacağım’ demişti. Avukatı itiraz etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diye bağıran Nigar D.’nin avukatı, müvekkilinin cezaevi yönetimi ve doktor kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğunu belirterek, tutukluluk kararına itiraz etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu ‘Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diye bağırmıştı. Anadolu Adliyesi'ne getirilen Nikar D. çıkarıldığı mahkemece “Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE GÖZETİMDE'

Nikar D.'nin avukatı tutuklama kararını veren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Avukat Faruk Lokman dilekçesinde, Nikar D.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını soruşturmanın her evresinde belirttiklerine yer vererek, “Tutuklama kararı neticesinde şüpheli Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülmüştür. Ancak 18 Aralık 2019 tarihinde cezaevine girer girmez ruh ve sinir hastalığı olduğunu fark eden cezaevi yönetimi ve doktorunun kararı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiş ve halen burada gözetim altında tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.

HAYAL DÜNYASINI GERÇEKMİŞ GİBİ ANLATIYOR

Nikar D.'nin adliye koridorlarında beklerken de sürekli farklı hikayeler ve hayal dünyasına ait anılarını gerçekmiş gibi anlattığının savunulduğu dilekçede, “Sorgu tutanağına da geçmiş olan şüphelinin Devlet Bahçeli ile televizyonda ikili diyalog kurduğundan bahsetmesi dahi durumun vahametini ortaya koymaktadır” denildi.

Dilekçede, Nikar D. hakkında verilen tutukluluk kararının kaldırılması, hakimlik aksi kanaatteyse adli kontrole çevrilmesi talep edildi.

GÖZETİM ALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına da dilekçe sunan Nikar D.'nin avukatı, şüphelinin avukatına dahi vekâlet verecek akli melekelere sahip olmadığını öne sürerek, savcılık kararıyla gözetim altına alınması yönünde karar verilmesini istedi.