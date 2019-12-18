O KADININ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan’ye gidecek uçakta taşkınlık yapan kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, saat 06.45’te’ye gitmek için pist başı yapan PC 1930 sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D’ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00’da Ercan Havalimanı’na hareket etti. Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.