O KASAP MÜHÜRLENDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında 67 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, denetimleri sonucunda 10 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

“OLD MOSAIC RESTORAN”DA GAYRISIHHİ ORTAM…

Old Mosaic Restaurant isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında ceza kesildi.

Sevimli Bıldırcın Kreş ve Anaokulu isimli işletmede bir birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

“HASGÜL KASAP”TA 49 KİLO KAÇAK ET…

Hasgül Kasap isimli işletmede Hüseyin Dağaşaner’in getirdiği Polis ve Veteriner Dairesi tarafından tespit edilen 49 kilo kaçak et müsadere edildi.

Müsaderenin ardından söz konusu işyerinin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre 7 kasap, 2 süt ürünleri imalathanesi, 2 balık satış yeri, 8 market, 2 gıda deposu, 3 oto galeri, 4 büfe, 3 internet-kafe, 1 kahvehane, 4 kafeterya, 1 catering servisi, 10 restoran, 5 unlu mamül imalatı, 10 kuaför ve berber salonu, 5 eğitim merkezi olarak açıklandı.