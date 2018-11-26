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O ölümcül hastalığı işaret ediyor!

O ölümcül hastalığı işaret ediyor! 118

İnsanlar tarafından önemsenmeyen erken kanser belirtileri

İnsan vücudu, bir şeylerin ters gittiğini bize bildirmek için gerekli sinyaller yollar. Ne yazık ki çoğumuz bu tür belirtilere aldırış etmeyiz...