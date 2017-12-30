O Ses Seda!
O Ses Seda!
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Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Seda Bakan, yılbaşı gecesi ‘O Ses Türkiye’ sahnesine çıkacak.
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Seda Bakan, yılbaşı gecesi ‘O Ses Türkiye’ sahnesine çıkacak. ‘Sen Bir Yana Dünya Bir Yana’ şarkısını seslendirecek olan Bakan, Raisa&Vanessa imzalı elbisesiyle büyüleyecek.
Etiketler : Seda Bakan, yılbaşı gecesi, O Ses Türkiye
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