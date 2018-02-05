O SES TÜRKİYE 2018 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin 4 Şubat tarihli bölümünde final heyecanı yaşandı. 'O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu?' sorusuna yanıt geç saatlerde geldi. Finale kalan Aydan, Ceren, Lütfiye, Nihat, Oğulcan ve Yener- Ümit ikilisinin kıyasıya mücadele ettiği final bölümünün sonunda 1 kişi sms oylaması sonucunda şampiyon ilan edildi. İşte O Ses'in bu yılki şampiyonu ve yaşam hikayesi!

Acun Ilıcalı'ın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 2018 sezonunun birincisi belli oldu. Yıldız Tilbe ve Hadise'nin birer, Gökhan ve Murat Boz'un takımından ise ikişer kişi O Ses Türkiye'nin finalistleri olarak belirlenmişti. Peki O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? İşte gecede yaşananların kısa bir özeti ve sms oylaması sonucu şampiyon ilan edilen o isim!

O Ses Türkiye'nin aylar süren mücadelesinde büyük finale kadar kalmayı başaran Aydan Kahraman, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi şampiyon olmak için performanslarını sergiledi. İlk turda Ceren ve Aydan, İkinci tur bölümünde ise Nihat ve Oğulcan elendi.

ŞAMPİYON KİM OLDU?

Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi. Sms oylaması sonucunda Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?

Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

2017 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU

O Ses Türkiye'nin 2017 sezonunda yarışmanın başından beri jüri koltuğundan oturan Hadise'nin takımı 6 yıl sonra ilk kez birinci oldu. Şampiyon olan Dodan, böylece araba ve single albüm ödülünün de sahibi oldu.