O Ses Türkiye Yılbaşı'nda İrem Helvacıoğlu krizi!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahne aldı. Programın reklamlarında yer alan Helvacıoğlu'nun sahneleri dizinin yapımcısı tarafından uygun bulunmadığı için kaldırıldı.

ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahneye çıkarak şarkı söyledi. Programın reklamlarında yer alan güzel oyuncunun dizinin yapımcısı tarafından alınan kararla sahneleri yayından kaldırıldı.

O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Bir süre önce yapılan çekimlerde pek çok ünlü isim gibi İrem Helvacıoğlu da sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Helvacıoğlu'nun hayranları, yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'nin özel bölümünü heyecanla bekliyordu. Ünlü oyuncunun hangi şarkıyı söylediği, sesinin nasıl olduğu, o anlarda neler yaşandığı büyük bir merak konusuydu.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Ancak yayına saatler kala İrem Helvacıoğlu, O Ses Türkiye'de yer aldığı görüntülerin ekrana gelmeyeceğini, yayından kaldırıldığını duyurdu. Instagram hesabının hikaye bölümünden açıklama yapan Helvacıoğlu, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlarım; sevgili Acun Ilıcalı ekibinin nazik daveti neticesinde büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım.

"NEFES KARAKTERİNİN KORUNMASI İÇİN KARAR ALDIK"

Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu akşam yayınlanması planlanan bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü Sen Anlat Karadeniz dizisinin yapımcı şirketi, hayat verdiğimi 'Nefes' karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve Nefes'in hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacı ile yayınlanmasına muvafakat etmediğini çekimde yer aldıktan sonra bildirdi.

Yanımda olduğunuz, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim…"

BAŞROL OYNADIĞI FİLMİN GALASINA KATILAMAMIŞTI

İrem Helvacıoğlu, daha önce de benzer bir durum yaşamış ve baş rolünde oynadığı Kızım ve Ben filminin galasına gitmesi de benzer bir sebeple istenmemişti. Filmin yönetmeni Murat Gürvardar da bu duruma isyan etmiş ve Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın izin vermediği iddiasında bulunmuştu.