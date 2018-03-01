O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?
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Athena Gökhan'ın (Gökhan Özoğuz) O Ses Türkiye'den ayrılacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı, bu iddialara son noktayı koydu. Peki Gökhan, O Ses Türkiye'den ayrılacak mı? İşte cevabı...
Acun Ilıcalı, Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. ‘O Ses Türkiye’ jürisi Gökhan Özoğuz’un önümüzdeki sezon programda yer almayacağını açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ilıcalı, “Gökhan’ın sözleri yanlış anlaşıldı. Verilmiş bir karar yok, ne olacağına yazın bakacağız” dedi.
Etiketler : Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye, ayrılık, Acun Ilıcalı
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