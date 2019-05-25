‘O Ses Türkiye’den ayrılış nedenini açıkladı: Acun düşünce…

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı siyasi gündeme yönelik paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz bu defa geçtiğimiz sene jüri koltuğundan kalktığı O Ses Türkiye hakkında bir açıklamada bulundu.

Uzun bir süre jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile adından söz ettiren Gökhan Özoğuz geride bıraktığımız yıl koltuğunu Beyazıt Öztürk’e bırakmıştı. Programdan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada: “Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde bir açıklamada bulunan Özoğuz, yaptığı son açıklama ile farklı bir noktayı gözler önüne serdi. Program boyunca, Acun Ilıcalı ile tatlı sert atışmalarına şahit olduğumuz Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’den ayrılma nedeniyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi”