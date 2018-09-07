O Ses Türkiye'ye Bomba İsim!
Yıldız Tilbe'nin yerine gelen isim beli oldu
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Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişikliğe gidildi.
Önce, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurdu.
Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini verdi.
Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride değişikliğe gidildi.
Önce, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurdu.
Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini verdi.
Jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu.
O Ses Türkiye'nin 8. sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek...
Etiketler : O Ses Türkiye, yeni sezon, jüri, Seda Sayan
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