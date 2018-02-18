İtalyan hükümetinin Türkiye nezdindeki girişimlerinin başarısız kalması nedeniyle ENI şirketinin CEO’su Claudio Descalzi “bölgedeki durum bizim kontrolümüzde değil” diyerek, 3’!üncü parseldeki sondaj çalışmasından vazgeçmek istediği bildirildi. Buna karşın Yunanistan hükümetinin “O sondaj olacak” diyerek, Rum tarafının eylemlerini tahrik ettiği haber verildi.

Politis haberi “ENI de Pes Etti… Herkes Günlerin Geçmesini ve 22 Şubat’ın Gelmesini Bekliyor… Hükümetin, İtalyan Devinin Türk Hükümetini Supya’nın Ablukasını Kaldırmaya İkna Edebileceği beklentisi Boşa Çıktı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, yürüttüğü diplomatik perde gerisinden artık hiçbir beklentisi kalmayan Rum yönetiminden sonra ENI’nin de, bölgedeki duruma etki etmekteki zafiyetini alenen açıkladığını kaydetti ve “artık herkes Türkiye’nin savaş gemilerine bölgeyi terk etmeleri emri mi vereceği yoksa yeni bir Navteks yayımlayarak tatbikatlarına ve Supya’daki sondajı engellemeye devam mı edeceğini görmek için 22 Şubat’ı bekliyor” ifadesini kullandı.

Rum makamlarının, mevcut Navteks’in değiştirilmesi veya yeni bir Navteks yayınlanması olasılığı için sürekli Antalya’daki Koordinasyon Merkezi’ni takip etmekte olduğunu belirten gazete, düne kadar hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.

Gazete, Rum yönetiminin, “yoğun” diye nitelediği, İtalya ve Fransa hükümetleri ile bazı AB yetkililerinin de müdahil olduğu perde gerisine rağmen herkesin, Türkiye’nin niyetini teşhis edemediğini, sondajın 22 Şubat’tan sonra yapılıp yapılamayacağını bilmediğini, söylemediğini “hayretle” kaydetti.

Diplomatik sorun

ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin, şirketin mali raporlarını açıklarken “durum şirketin kontrolünde değil. Fransa, İtalya, Kıbrıs, Türkiye ve AB’nin yönettiği diplomatik bir mesele” dediğine dikkat çeken gazete şirket yetkililerinin, Doğu Akdeniz’deki krizin yatıştırılması çabasına doğrudan katıldığını, Türk hükümetinin ve diğer mercilerin yetkilileri ile temas ettiklerini, Rum yönetiminin de bu temaslara büyük umut bağladığını belirtti.

ENI CEO’sunun, durumun şirketin kontrolünde olmadığını söylemesinin, sondaj gemisinin Supya hedefinde çalışmaya başlaması yönündeki ikna çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığının itirafı olduğuna dikkat çekilen haberde, Descalzi’nin şu sözleri de aktarıldı:

“Saipem 12000’in sondaj yapacağı bölge Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindedir. Keza Türkiye aksini iddia etmedi çünkü muhataplarımız, Saipem 12000’in engellenmesi, devam etmekte olan tatbikatla ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs MEB’indeki doğal gaz üzerindeki haklarını koruması için verdiği yetkiyle ilgilidir cevabını verdiler.”

Atina’dan müdahale

Öte yandan Alithia gazetesi “O Sondaj Olacak!... Yunanistan’dan Türkiye’ye Açık Müdahale-Cevap” başlıklı manşet haberinde, icra edilmekte olan tatbikat nedeniyle Saipem 12000’in 3’üncü parsele girişine 8 gündür izin verilmezken ve yoğun diplomatik perde gerisi çabalar sonuç vermezken Yunanistan’ın dün Türkiye’ye “3’üncü parselde sondaj olacak” mesajı verdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Yunanistan’ın Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos dün Atina Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’yi “asabi davranmakla” suçladı.

Ege’de tırmanan gerilimin kısmen gerilediğini ancak Yunanistan’ın uyanık olması gerektiğini savunan Katrugalos “şu ya da bu şekilde Kıbrıs’ta da, sondajların devamıyla alakalı açık cephe var. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin parselindeki sondaj devam edecek” dedi.