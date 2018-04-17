O Yarışmacı Adaya Veda Etti!
Belediye Hoparlöründen oy istenmişti ama...
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Survivor 2018'de bu hafta adaya veda eden isim Gönüllüler Takımı'ndan Cumali oldu.
Survivor 15 ve 16 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı konseye rahat giderken, Gönüllüler takımında 3 kişi konsey yolunu tuttu. Damla, Cumali, Hakan üçlüsünden yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim Cumali oldu.
IĞDIR'DA CUMALİ İÇİN OY İSTENMİŞTİ
Cumali Akgül'ün memleketi Iğdır'da ilginç bir olay gerçekleşmişti. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta halktan Cumali için oy istenmişti.
Etiketler : Cumali, Gönüllüler Takımı, elenen isim
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