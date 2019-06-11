Şarkıcı Ömür Gedik, bayram tatilinde yeni dövmesiyle boy gösterdi. Dövmesini soranlara sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ömür Gedik, koluna yaptırdığı son dövmesini sergilediği bikinili pozu ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı, dövme yeni olduğu için güneş görmemesi gerektiğini, bu yüzden gölge olan yerden denize girdiğini belirtti.

“O YOKKEN DE ÖPEBİLİYORUM”

Ömür Gedik, bazı takipçilerinin dövmesini eleştirmasi üzerine,, "Neden diye soranlara; insanın sevdiğini sonsuza dek yanında taşıması çok güzel, üstelik o yokken de öpebiliyorum onu" ifadelerini kullandı.