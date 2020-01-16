Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. O YOL ÇÖKTÜ!
O YOL ÇÖKTÜ!

O YOL ÇÖKTÜ!

Sürücülerin dikkatine!

A+A-

Sürücülerin Dikkatine İskele - Karpaz Anayolunun, Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana geldiğinden dolayı yolun Kadı Restoran ile Kooperatif Gübre satış noktası arasında kan kısmı trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy köy içerisinden sağlanmaktadır.

 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.