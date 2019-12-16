O YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde bulunan Argonya Restoran kavşağı ile Güzelyurt - Lefke Çevre Yolunun Doğancı kavşağı arasında kalan bağlantı yolunda yapılan yol bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâh trafik akışına kapatıldı.

Polis açıklamasında, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.