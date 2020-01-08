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O YOLDA SULAR ALTINDA KALDI!

O YOLDA SULAR ALTINDA KALDI!

Bu yolları kullanacak sürücülerin dikkatine!

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Metropol Süpermarket’in bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır.

Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol, tek şerit olarak trafiğe açılmıştır.

Girne – Değirmenlik Anayolu üzerinde ekzavator ile yapılan çalışma tamamlandığından yol yeniden trafiğe açılmıştır.

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