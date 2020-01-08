O YOLDA SULAR ALTINDA KALDI!
Bu yolları kullanacak sürücülerin dikkatine!
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Metropol Süpermarket’in bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır.
Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol, tek şerit olarak trafiğe açılmıştır.
Girne – Değirmenlik Anayolu üzerinde ekzavator ile yapılan çalışma tamamlandığından yol yeniden trafiğe açılmıştır.
Etiketler : Metropol Süpermarket, yol, trafiğe kapanma
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