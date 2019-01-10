O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Avtepe – Kuruova Anayolu üzerinde, Yenierenköy Belediyesi tarafından, yola düşme tehlikesi arz eden kayaları temizleme çalışması yapılacağından bugün 10:45- 16:15 saatleri arasında yol trafik akışına kapatılacaktır.