O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Sürücülerin dikkatine!
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Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Avtepe – Kuruova Anayolu üzerinde, Yenierenköy Belediyesi tarafından, yola düşme tehlikesi arz eden kayaları temizleme çalışması yapılacağından bugün 10:45- 16:15 saatleri arasında yol trafik akışına kapatılacaktır.
Etiketler : Avtepe – Kuruova Anayolu, Yenierenköy Belediyesi, kaya, temizleme
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