O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Kurtuluş Caddesi’nde, Beylerbeyi Trafik Işıkları ile Uncle Sams arasındaki güzergahta 20-23 Ağustos tarihleri arasında saat 09:00-18:00 saatleri arasında asfalt döküm hazırlığı ardından asfalt serimi çalışması yapılacak.

Çalışmalar süresince bölgede trafik kontrollü bir şekilde verilecek.

Girne Belediyesi’nin açıklamasında “Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ayrıca alternatif yolları kullanması önemle duyurulur” denildi.