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O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Yol çalışması

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin gerçekleştireceği yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht Sıtkı Hasan Sokak’ta bugünden itibaren 15 Eylül Pazar gününe kadar yol kısmen, zaman zaman ise tamamen kapatılacak.

Belediye’den yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülere yol işaret ve işaretçilerine uyması çağrısı yapıldı.

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