O YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapılacak. Bugün başlayacak çalışmalar Ekim sonuna kadar devam edecek. Yol her akşam saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar çift yönlü olarak ve etap etap trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kendi öz kaynaklarıyla finanse ettiği asfalt yama çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılacak “asfalt yama” çalışmaları eski Belça Market’in ilerisinden başlayacak, Başbakanlık ışıklarının ilerisinde tamamlanacak.

Asfaltlama çalışmalar süresince yapılacak kazı çalışmaları nedeniyle cadde boyunca bulunan ev ve iş yerlerine giriş-çıkış yapılamayacak.