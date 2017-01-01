Obama'dan yardım çağrısı

İstanbul'da yaşanan ve en az 35 kişinin can verdiği saldırı sonrası olayla ilgili üzüntülerini bildiren ABD Başkanı Barack Obama, ekibine olayın araştırılması konusunda Türkiye'ye yardımcı olma emri verdi.

İstanbul’daki saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getiren ABD Başkanı Barack Obama, ekibine olayın araştırılması konusunda Türkiye’ye yardımcı olma emri verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, “Bu öğleden sonra başkanımız ulusal güvenlik takımını tarafından İstanbul’daki saldırıyla ilgili bilgilendirildi” dedi. Obama’nın hayatını kaybeden masum insanlar için başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydeden Beyaz Saray, “Obama, ekibine Türk yetkililere gerekli yardımda bulunması konusunda ekibine emir verdi ve gelişmelerle ilgili bilgilendirmek istedi” açıklamasında bulundu.

AB'den de açıklama geldi

İstanbul'daki saldırıya AB'den de ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini Twitter'da paylaştığı mesajda "2017 İstanbul'da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kanada'dan başsağlığı mesajı

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbulOrtaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerinailelerine başsağlığı diledi.Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada,İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurlarınailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler"ifadelerini kullandı.