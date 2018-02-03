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  3. OCAK AYINDA HAYAT PAHALILIĞI ORANI EKSİ YÜZDE 0.22 OLDU
OCAK AYINDA HAYAT PAHALILIĞI ORANI EKSİ YÜZDE 0.22 OLDU

OCAK AYINDA HAYAT PAHALILIĞI ORANI EKSİ YÜZDE 0.22 OLDU

Yılın ilk ayında enflasyonda düşüş yaşandı.

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Devlet Planlama Örgütü ocak ayında hayat pahalılığının eksi yüzde 0.22 olarak gerçekleştiğini açıkladı..

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 50.68 oranıyla Taze Fasulye, yüzde 41.40 oranıyla Salatalık, ve %33.30 oranıyla Cennet Hurması oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 oranıyla Milli Piyango Bileti, yüzde 48.24 oranıyla kabak ve yüzde 40.34 oranıyla domates oldu.

Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun 6 ana grubunda artış 6 ana grubunda ise düşüş oldu.

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