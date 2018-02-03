OCAK AYINDA HAYAT PAHALILIĞI ORANI EKSİ YÜZDE 0.22 OLDU

Devlet Planlama Örgütü ocak ayında hayat pahalılığının eksi yüzde 0.22 olarak gerçekleştiğini açıkladı..

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 50.68 oranıyla Taze Fasulye, yüzde 41.40 oranıyla Salatalık, ve %33.30 oranıyla Cennet Hurması oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 oranıyla Milli Piyango Bileti, yüzde 48.24 oranıyla kabak ve yüzde 40.34 oranıyla domates oldu.

Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun 6 ana grubunda artış 6 ana grubunda ise düşüş oldu.