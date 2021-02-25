“Ödeme zorluğu yaşayanların borçları 3 ay ötelenecek”

Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu’nda, sektörlere sağlanacak destekler, Türkiye ile imzalanacak 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Covid-19 ile mücadele, Covid-19 aşıları ve Bin 500 TL destek ödemeleri konularında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner, ülkede 110 bin kişiye kredi kullandırılacağını belirterek, KKTC Merkez Bankası ile ilgili birlikte alınan karar doğrultusunda ödeme zorluğu yaşayan herkesin borçlarının 3 ay öteleneceğini söyledi. Zeytin ve hellimde ürün güvenliği ile ilgili tartışmalara da değinen Başbakan Saner, zeytinde ulaşılan kaliteye sütte de ulaşılması gerektiğine dikkati çekti ve bu konuda üreticilere destek sağladıklarını söyledi.

Covid-19 sürecinde yapılanlara değinen Başbakan Saner, atılan adımlarla ilgili bilgileri paylaştı. Şu ana kadar 4 bin öğrenci ülkeye geldiğini de kaydeden Saner, ‘Sıkıntılı günlerde dahi bunları başarabiliyorsak gerçekten doğru adımlar atıyoruz demektir’ dedi. NOTAM konusunda da, uçuşların öğrencilerin gelmesi için açıldığını, karantina koşullarının sağlanamayacağı nokta gelirse uçuşların durdurulacağını söyleyen Saner, kendi düşüncesinin, örneğin öğrenci ailelerinin, karantina koşullarını yerine getirebilecek herkesin gelebilmesine olanak sağlamak yönünde olduğunu anlattı.

Başbakan Saner, 1500 TL’lik destek ödemelerine bugün itibariyle 2 bin 215 işveren ve 10 bin 485 çalışan olmak üzere toplam 12 bin 700 kişinin başvurduğunu açıkladı. Türkiye’den gelecek yardımların bir takvime bağlanmasının konuşulduğunu ifade eden Saner, bunun takvime bağlanması halinde kaynak akışının sürekli olacağını söyledi. 4 örgütün Ankara’daki temaslarıyla ilgili olarak yapılan eleştirileri de yanıtlayan Başbakan Saner, söz konusu örgütlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC’deki görüşmelerinin zaman sıkıntısı nedeniyle iptal olmasından dolayı Ankara’da görüştüklerini ifade etti. Başbakan Saner, ekonomik protokolle ilgili soruları da yanıtladı. Saner, protokollerin bir yıllık imzalandığına dikkati çekerek, ortaya konulacak taahhütlerin bir yıl içerisinde çözülebilecek taahhütler olduğunu anlattı. Mali Protokolün kendisinin Ankara’da gidip görüştükten sonra en son şeklini alacağını ifade eden Başbakan Saner, ‘Burada bizim ortaya koyacağımız performans önemli. Belirli kalemler var ki bu kalemlerde kaynak akışında sıkıntı olmayacağını düşünüyorum’ dedi.

Saner, ‘Elimizden gelen her türlü kaynak akışının sağlanması adına gerekeni yapacağız. Temkinli olmak gerekir. Net durmamız lazım. Hepimizin amacı ülkenin ekonomisini ayakta tutmaktır’ şeklinde konuştu. Başbakan Saner, Türkiye’den Covid-19 ile mücadele için yeni parti aşının geleceğini söyledi. Türkiye’den bugüne kadar 80 bin doz aşı geldiğini hatırlatan Saner, önümüzdeki hafta da Türkiye’den aşı geleceğini ifade etti. ,