ODUN SOBALARI ZEHİR SAÇIYOR!

Kışın bastırmasıyla birlikte Lefkoşa Surlariçi’nde ısınma derdi başladı. Akaryakıt gaz ve elektriğe gücü yetmeyen vatandaşlar, ısınabilmek için bu yıl da çareyi odun sobalarında buldu

Devrim Demir

Surlariçi bölgesinde çok sayıda evde ısınmak için odun sobası kullanılıyor. Odundan tasarruf etmek isteyen bazı vatandaşlar, lastik, naylon ve benzer yabancı maddeler de yakıyor.

Yakılan yabancı maddeler nedeni ile bacalardan çıkan kara duman, göğsü tıkıyor, geniz yakıyor, göz yaşartıyor.

Kara duman sağlık problemi olmayan kişilerin dahi oksijen alımını güçleştirirken nefes darlığı ve astım hastalığı olanlar adeta cehennemi yaşıyor.

Bölge muhtarlarından edinilen bilgiye göre, odun sobalarının bacalarından taşan duman nedeni ile özellikle astım hastaları ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Bölgede yaşayanlar naylonu kabul etmiyorlar

Surlariçi’nde yaşayan vatandaşlar bölgede yakılan odun sobalarında, odundan çok lastik, bez ve naylon gibi maddelerin yakıldığını kabul etmiyor. Bölgede yaşayanlar imkânları olmadığı için odun sobası yakarak ısındıklarını dile getirdi.

İsyan ettiler

Surlariçi’nde ikamet eden ve odun sobası kullanan bazı kişiler, “Surlariçi’nde odun sobalarından çıkan duman zehirliyor” şeklindeki söylemlere isyan etti.

Havadis’e konuşan bölge halkı, “Ülkenin dört bir yanında kış aylarında ısınmak için şömineler yakılıyor. Odun sobalarının şöminelerden farkı ne? Surlariçi’nin bu kadar gündeme getirilmesinin nedeni şöminemizin olmaması mı?” diye isyan etti.

Havadis