ÖFKELİ KALABALIKTAN İDAM ÇAĞRISI!
Bafra’da yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanan zanlı bugün mahkemeye çıkarılırken protesto edildi
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Haberci'den Bahar Uygur'un haberine göre; Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki zanlı F.B., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İçeride duruşma sürerken, İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanan öfkeli kalabalık, “Çocuk istismarına hayır” ve “Çocuğa uzanan eller kırılsın” sloganları attı.
Kalabalık arasında idam sloganları da yükseldi.
Eylemde küçük kızın anne ve babası da yer aldı.
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