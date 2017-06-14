Ogeday O Sırrı Açıklarken Gözyaşlarına Boğuldu!

Survivor 2017'de oyunlarda gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Ogeday, hayatıyla ilgili çok duygusal açıklamalarda bulundu.

Survivor'da her oyun kazandığın Ogeday, boynundaki zincir kolyeyi öpüyor ve 'Kardeşim' diye bağırıyor. Bugüne kadar bunun nedeni çok merak edilmiş olsa da bir türlü anlaşılamamıştı. Ogeday o kolyenin hikayesini anlattı...

Ogeday, "Muhammed benim çok yakın arkadaşımdı. Kürekte benim takımıma transfer oldu. Sonra aynı okula gitmeye başladık. 'E madem aynı okuldayız hadi motor alalım' dedik. Motor ehliyeti aldık. Ehliyeti aldıktan sonra gidip kendimize motor da aldık.

Ondan sonra bir gün ben antremana gidememiştim belimden sakat olduğum için. Sonra kulüpten bir arkadaşım geldi Muhammed'in bir kaza geçirdiğini ve hastanede olduğunu söyledi. Ardından hastaneye gittik. Muhammed hastanede 33 gün yaşam savaşı verdi ve o savaşı kaybetti.

Bu benim hayatımın dönüm noktasıydı. Bunun ardından hayatım çöküşe geçti. Ama o benim güçlü olmamı isterdi. Bu yüzden kendimi toparlamaya çalıştım, kendimi ayağa kaldırdm. Hiç aklımdan çıkmasa da yaşamaya devam ediyorum. Keşke ben bu dönüm noktasını yaşamasaydım. Keşke içimden gelen her şeyi onunla paylaşabilseydim.

Muhammed'in ailesi de mükemmel insanlar, onlar da beni evlatları yerine koydular. Hiçbir zaman yerini tutamayacağım ama belki onların Muhammed'i olabilirim.

Her oyundan sonra bütün sayılarımı ona armağan ettim. İnşallah izliyordur. Hep öyle umut ettim. İnşallah bir hata yapmamışımdır. Elimden geldiğince kendi aileme de Muhammed'in ailesine de bir şey katmak istiyorum. Bakalım burdan çıktıktan sonra hayatım değişecektir diye umut ediyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.