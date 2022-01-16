Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızını, bazaya fırlatarak öldürdü

İngiltere'de yaşayan Paul Marsh isimli şahıs, öğle yemeği yemek istemeyen kız arkadaşının 3 yaşındaki engelli kızı Jessica Dalgleish'ı bazaya fırlattı. Küçük kız, başının bazaya çarpmasından ardından feci şekilde can verdi.

İngiltere'de kahreden bir olay meydana geldi. Maidstone kentinde ikamet eden 27 yaşındaki Paul Marsh ile aynı yaştaki Hannah Butler, birliktelik yaşamaya başladı. Bu sırada Butler'in 3 yaşındaki engelli kızı Jessica Dalgleish de ikiliyle birlikte kalıyordu.

ÖĞLE YEMEĞİNİ YEMEK İSTEMEDİ

Paul Marsh, evde olduğu sırada 3 yaşındaki kızı öğlen yemeği yemesi için çağırdı ancak küçük kız, öğle yemeğini yemek istemedi. Ardından da Paul Marsh, hem yemeğini yemediği hem de kızın maç izlerken kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 yaşındaki çocuğu bazaya doğru fırlattı.

KAFASI BAZAYA ÇARPTI

Küçük çocuğun kafası, bazaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Jessica,eve çağrılan sağlıkçılar tarafından Londra'daki King's College Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İncelemelerde, küçük kızın defalarca şiddete maruz kaldığı ortaya çıkarıldı.

11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Maidstone Crown Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Paul Marsh'a 11 yıl hapis cezası verildi. Ancak Marsh'ın 6 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest kalabileceği konuşuluyor. AnneHannah Butler ise sevgilisine verilen cezayı az bularak, tepkisini dile getirdi.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin